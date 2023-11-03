شكرا لقرائتكم خبر عن كيندال جينر بكامل أناقتها بعد تقليد مارلين مونرو فى عيد ميلادها الـ 28 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت كيندال جينر كامل أناقتها بالتزامن مع اقتراب الاحتفال بعيد ميلادها الـ 28 وهي تسير في نزهة داخل استوديو سيتي بعد أن عادت لمظهرها الاعتيادي عقب مفاجأة الجمهور ومحبيها خلال فوتو سيشن على طريقة مارلين مونرو.

وهو ما يعكس هوس شقيقات كيم كارداشيان بأيقونة هوليود مارلين مونرو، فبعدما ارتدت كيم كارداشيان فستان مارلين وخطفت به الأنظار في وقت سابق قبل سنوات، وظهرت قريبة من إطلالات الممثلة الراحلة، ظهرت على الساحة شقيقة كيم الصغرى -كما ذكرنا- كيندال جينر متحولة لشكل مارلين عبر شعرها الأشقر وتسريحتها.



كيندال جينر

ولا تعد كيندال النجمة الأولى التى تستوحي مظهرها من مارلين مونرو، فالأخيرة دوماً ما كان لدى الكثيرين من المشاهير الهوس نحو تقليد إطلالتها التى طالما اشتهرت لدى الجمهور.

على جانب آخر عرضت مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام مجموعتها الجديدة بأسبوع الموضة بباريس، وحضر العرض مجموعة من أصدقاء فيكتوريا مثل نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان، والممثلة باميلا أندرسون، والممثلة إيفا لونجوريا، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

كما حضرت هاربر ابنة فيكتوريا، 12 عامًا، بفستان أبيض مع حذاء بكعب من برادا بقيمة 840 جنيهًا استرلينيًا، وحضر ابنها كروز، 18 عامًا، كما يبدو أن فيكتوريا لم تتدخل في ملابس زوجها، حيث ارتدى لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام، 48 عامًا، أزياء نادرة في الجوارب والصنادل عندما حضر عرض مجموعتها الجديدة.