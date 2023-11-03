شكرا لقرائتكم خبر عن مارجوت روبى من ارتداء ماسك فانديتا لقبعة سعرها 2600 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين المصورين الممثلة العالمية مارجوت روبي وهي تصل إلى مطار بريسبان مع زوجها توم أكيرلي، وفقاً لما ذكره تقرير موقع الديلى ميل الذى أكد أن روبى ارتدت قبعة مميزة من شانيل سعرها باهظ الثمن، إذ تبلغ 2600 دولار.

وذلك بعدما ارتدت خلال حفل الهالوين قناعاً على طريقة الشخصية الشهيرة فانديتا، والتى نالت على إثرها انتقادات كبيرة، خاصة أن نجمة باربي فاجأت الجميع بهذا الاختيار.

من ناحية أخري تعيش مارجوت روبى حالة نجاح غير مسبوقة مع فيلم Barbie وصلت إيراداته إلى مليار و438 مليونًا فى شباك التذاكر حول العالم منذ طرحه يوم 21 يوليو الماضى، العمل من إنتاج شركة Warner Bros.



مارجوت روبى بقبعتها من شانيل

وانقسمت إيرادات الفيلم الجديد بين 634 مليونًا و807 آلاف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و803 ملايين و200 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

وحصل الفيلم على إشادات من نقاد عالميين، حيث تم وصف العمل بـ"المضحك والمذهل والذكى للغاية"، فيلم Barbie من بطولة النجمة العالمية مارجوت روبي في دور باربى، والممثل العالمى ريان جوسلينج في دور كين.



قبعة مارجوت روبى

حصل الفيلم على تعليقات إيجابية إلى حد كبير والعمل من إخراج جريتا جيرويج، وكتب جوزيف ديكلماير من موقع سكرين رانت "الفيلم فاجأتني وأعني ذلك بأفضل طريقة ممكنة، الفيلم مضحك ومبهج وذكي للغاية".

من بين الآخرين الذين أشادوا بالفيلم كان جيمي جيراك من ComicBook.com، الذي قال: لقد تجاوزت جريتا جيرويج توقعاتي بطريقة ما، وأعطى رايان جوسلينج ترشيحًا لجائزة الأوسكار، أنا جاد للغاية".



مارجوت روبى

وتمت الإشادة بفيلم Barbie أيضًا لكونه "ذكيًا وصادقًا وممتعًا" بالإضافة إلى أنه "مرح ورائع ومضحك"، حيث قالت كاتسي ستيفان من Variety أن روبي وجوسلينج "وُلدا لعب أدوار باربي وكين".



مارجوت روبى فى الهالويين

أحداث فيلم Barbie تدور فى قالب من الكوميديا، حيث شوهدت باربى "مارجو" وهى تستمتع مع ريان كين فى عالم حقيقى مستوحى من عالم باربى - يطلق عليه اسم باربى لاند - حيث توجد العديد من المواقف للدمى الشهيرة، ومن بطولة مارجو روبى وريان جوسلينج فى دور باربى وكين على التوالي.