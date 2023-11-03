“نُسخة منها”.. نسرين أمين تحتفل بميلاد والدتها وتفاجئ الجمهور بـ صورتها الأولى

كتب امير فتحي في الجمعة 3 نوفمبر 2023 12:49 صباحاً - احتفلت الفنانة نسرين أمين بعيد ميلاد والدتها حيث نشرت نسرين صورة تجمعها بوالدتها وشقيقتها على حسابها بموقع إنستجرام وعلقت:”عيد ميلاد سعيد يأ أمى وبتمنالك السعادة والصحة”، الصورة سجلت ظهور والدة نسرين أمين للمرة الأولى على وسائل التواصل الاجتماعى.

نسرين أمين تحتفل بميلاد والدتها

وفى سياق آخر انتهت نسرين أمين من تصوير فيلمها الجديد “وقت إضافى” والذى تشارك في بطولته إلى جانب باسم سمرة، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، أحمد سلطان، ياسر الطوبجى، حمادة صميدة، والعمل فكرة محمد ياسطي، سيناريو وحوار رشاد رشدي، إخراج أحمد جبة، وتدور أحداثه في إطار لايت.

فيلم 13 يوم لـ نسرين أمين

من ناحية آخرى، عرض لنسرين أمين في دور العرض السينمائية مؤخرًا فيلم “يوم 13” واحتل الفيلم صدارة شباك تذاكر في فترة عرضه أمام “فيلم هارلي” لـ محمد رمضان.

وتدور أحداث “فيلم يوم 13” حول عز الدين (أحمد داوود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان.

ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

نسرين أمين تستعد لـ ولاد رزق 3

وكشفت الفنانة نسرين أمين أنها تستعد للجزء الثالث، من فيلم أولاد رزق، ومن المقرر البدء في تصويره قريبًا بعد إنهاء التحضيرات الخاصة بالعمل، خاصةً أن أسرة الفيلم يسعون لتقديم تجربة مختلفة.

وأضافت نسرين أمين في تصريحاتها الصحفية: نستعد لتقديم فيلم «ولاد رزق 3»، وكنّأ منتظرين حتى ينتهي موسم عيد الفطر وموسم شهر رمضان 2023، كي نبدأ في التحضير للعمل.

وتابعت نسرين أمين أن شخصية «حنان» تعد أحد أنجح أدوارها، والجمهور في الشارع يناديها بـ«حنون»، بسبب نجاح الدور واختلافه، مؤكدةً أن شخصية حنان من الشخصيات القريبة إلى قلبها.

نسرين أمين في مسلسل «بابا المجال»

وعن نجاح شخصية جميلة، التي قدمتها نسرين في مسلسل «بابا المجال»، قالت في تصريحاتها عن الدور: «شخصية جميلة مختلفة عن كل الشخصيات التي قدمتها فيما سبق، خاصةً أنها شخصية طموحة وطماعة والغاية عندها تبرر الوسيلة».

وتابعت نسرين أمين: «وأهم شىء بالنسبة لها أن تكون الأغنى وتمتلك المال، وهو نموذج حقيقى من مجتمعنا المصرى، باختلاف الطبقات، سواء شعبى أو غيره، حيث إن شخصية جميلة واقعية وتعبر عن بعض الفتيات».

مسلسل “بابا المجال” بطولة: مصطفى شعبان، باسم سمرة، نسرين أمين، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولي، سماء إبراهيم، محمود حافظ، أحمد كشك، محمد رضوان، عارفة عبد الرسول، هبة حسن، فرح يوسف، سهر الصايغ.. من تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي.

فيلم رهبة

وعلى صعيد آخر، تستعد الفنانة نسرين أمين، لطرح عملها السينمائي الجديد “فيلم رهبة” أمام النجم الشاب أحمد الفيشاوي.

وتجسد نسرين أمين، خلال أحداث العمل شخصية مطربة شعبية تحاول أن تسعى للنجومية خلال أحداث العمل.

فيلم “رهبة” بطولة كل من أحمد الفيشاوي ونسرين أمين، وبيومي فؤاد، وسما إبراهيم ومحمود البزاوي، والفيلم من تأليف محمد علام، وتحت قيادة المخرج رضا عبد الرازق.

أحدث أعمال نسرين أمين

“فيلم واحد تاني“، كان واحد من أحدث أعمال نسرين أمين السينمائية وشاركت في بطولته مع النجم أحمد حلمي، روبي، نور إيهاب، أحمد مالك، سيد رجب، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج محمد شاكر خضير.

وشاركت نسرين أمين في فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” كضيفة شرف، العمل من بطولة كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

يُذكر أن من أحدث أعمال نسرين أمين التلفزيونية مسلسل “لما كنا صغيرين“، بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، ريهام حجاج، نبيل عيسى، كريم قاسم، أشرف زكي، محمود حجازي، سميرة عبد العزيز، ندى بسيوني، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد علي.

وأعلنت الفنانة نسرين أمين انضمامها لمسلسل “حرب الجبالي“، من إنتاج المنتج صادق الصباح. وكتبت نسرين تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، :”تشرفت بالتعاقد مع المنتج الكبير الأستاذ صادق الصباح في أول تعاون بينا”. مسلسل “حرب الجبالي” بطولة سوسن بدر، صلاح عبدالله، أحمد رزق، رياض الخولي، أحمد خالد صالح.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »