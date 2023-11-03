ميرنا وليد - بيروت - كشف مغني المهرجانات عمر كمال عن شعور الغربة الذي ينتاب المغتربين وصعويته.

تحدث الفنان المصري عمر كمال في فيديو عبر حسابه قائلاً : "الناس بتشوفهم في الصيف راكب عربية حلوة، جاب شقة، جاب هدايا، وبيصيف، لكن هما بيسددوا ديون محدش يعرف يسدها، تاخد كم وتشوف ابنك بيكبر بعيد عن عينك ومتبقاش جمب حد حبيبك في فرحه وحزنه ولو حد مات عزيز عليك ومكنتش معاه".

وتابع: تاخد كم والناس بتنساك علشان أنت بعيد عنهم، وأنت شايف حياتك وعمرك بيعدوا وأنت بعيد عن أهلك وأصحابك، مش كل حاجة تتحسب فلوس، ده تمن الغربة اللي هما بيدفعوها.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو - عمر كمال يتحدث عن الغربة : " لما بتتغرب الناس بتنساك مع الوقت " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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