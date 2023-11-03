نسرين أمين بأحد صورة لها مع والدتها لأول مرة بمناسبة عيد ميلادها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية نسرين أمين أول صورة لها مع والدتها بمناسبة عيد ميلادها، وكتبت : " عيد ميلاد سعيد يأ أمي وبتمنالك السعادة والصحة"، على المنشور الذي يجمعهما أيضًا بشقيقتها.



وعلى صعيد آخر، انتهت نسرين أمين من تصوير فيلمها الجديد : "وقت إضافي" والذي تشارك في بطولته إلى جانب باسم سمرة، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، أحمد سلطان، ياسر الطوبجي، حمادة صميدة، والعمل فكرة محمد ياسطي، سيناريو وحوار رشاد رشدي، إخراج أحمد جبة، وتدور أحداثه في إطار لايت.

وكانت آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها نسرين أمين فيلم "رهبة" الذي دارت أحداثه في إطار كوميدي حول سيد رهبة الذي يعيش بأحد الأحياء الشعبية ويفرض قبضته وسيطرته على المنطقة مستغلاً ذكائه وشجاعته ليتعرض لحادث أليم وتتغير أحواله تماما.

ويشارك ببطولة الفيلم أحمد الفيشاوي، محمد لطفي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، تأليف محمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق.

يذكر أن، نسرين أمين تشارك ببطولة الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" والمقرر عرضه عام 2024.