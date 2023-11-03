ياسمين عبدالعزيز تنشر فيديو مؤثر لمدير مدرسة بـ غزة بدون طلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" يكشف عن كم المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني مع مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة، والذي لا يزال يسفر عن المئات من الشهداء.

وأظهر الفيديوالذي نشرته "ياسمين"، أحد المدارس في غزة لكن بلا طلاب، وظهور مدير المدرسة وهو يتحدث قائلا: " صباح الخير يا طلاب اليوم.. كيف أصبحنا جاهزين؟، بدنا نسوي التمارين ونكون نشطين عشان نعرف نقرأ كويس، يا ولاد المستقبل قدامكم حياتكم قدامكم وأحلامكم هتحقق".

الفيديو كان بطريقة خيالية حيث يصور كم المعاناة والألم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني وسط إبادة جماعية من قبل الكيان الصهيوني بدعم أمريكي وسط صمت إعلامي غربي، واستشهاد قرابة الـ 3.457 ألف طفل منهم 260 طفل مجهولين الهوية، وأصيب منهم 6.360 إلى جانب ما يزيد عن ألف طفل تحت الأنقاض.

وتواصل ياسمين عبد العزيز دعم القضية والشعب الفلسطيني بنشر صور ومقاطع فيديوهات عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي والتي تندد خلالها بمواصلة انتهاكات الكيان الصهيوني وخرق كل المواثيق الدولية وسط تطهير عرقي على مسمع ومرأى من العالم.

يذكر أن، ياسمين عبد العزيز عرض لها مؤخرًا مسلسل "ضرب نار" في موسم دراما رمضان الماضي 2023 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.