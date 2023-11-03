كارولين عزمي أنيقة و"سيلفي" نادين نجيم.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هبة مجدي

نشرت الفنانة هبة مجدي، صورة تجمعها بـ أبطال مسلسل "عيشها بفرحة"، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابها بموقع "إنستجرام".

نسرين أمين

ظهرت الفنانة نسرين أمين، برفقة والدتها بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد يا أمي".

مي سليم

الفنانة مي سليم ظهرت بإطلالة أنيقة، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

نرمين الفقي

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كارثة قتل عمد في غزة حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله".

نادين نسيب نجيم

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، متابعيها، أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت فيها بملامح هادئة.

كارولين عزمي

نشرت الفنانة كارولين عزمي، أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، عبر خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت فيها أنيقة بمكياج بسيط.

نادين الراسي

حرصت الفنانة نادين الرسي، على شكر وطمأنة متابعيها على حالة والدتها الصحية بعد أن تعرضت لجلطة دماغية، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

مي حلمي

نشرت الإعلامية مي حلمي، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها داخل الطائرة.

وليد توفيق

شارك الفنان وليد توفيق، متابعيه، أحدث ظهور له عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وعلق: "يا ربي لم الشمل".

نضال الشافعي

هنأ الفنان نضال الشافعي، الفنانة دنيا عبد العزيز، بمناسبة عيد ميلادها، حيث نشر صورة له برفقتها عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وإنتي طيبة وغالية وناجحة دائمًا يا دودو".