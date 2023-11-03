نبيل الحلفاوي يكشف أسباب خروج النادي الأهلي من دوري السوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، عن الأسباب وراء خروج النادي الأهلي المصري من بطولة السوبر الإفريقي، بعد هزيمته من قبل نظيره فريق ماميلودي صن داونز بهدف مقابل لا شيء بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وأعاد "الحلفاوي" نشر سؤال أحد متابعيه على حسابه الرسمي بتطبيق "X" حول الأسباب والعوامل وراء خروج النادي الأهلي من البطولة على الرغم من إقامة مباراة الإياب في ستاد القاهرة الدولي وسط حضور جماهيري ضخم.

وعلق "الحلفاوي" على أسباب خروج وهزيمة النادي الأهلي قائلا: "عدم إجادة: الضغط العالي بدون فاولات، التسليم والتسلم تحت ضغط، اقتناص الـ second ball".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على مباريات كرة القدم بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي بشكل خاص نظراً لانتمائه الكروي للنادي وتعليقه على مباريات الفرق المصرية بشكل عام، ودائماً ما ينشر تغريدات عبر حسابه "تويتر- X" يقوم خلالها بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته.