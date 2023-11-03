شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دي كابريو يرتبط بفيتوريا سيريتى..تصغره بـ23 عاما ولديها مليون متابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتبط الممثل ليوناردو دي كابريو بصديقة جديدة مؤخراً، وهي عارضة الأزياء فيتوريا سيريتي وفقاً لما ذكرته التقارير العالمية بشأن الثنائى، والذى يبدو أن دي كابريو وجد ضالته فيها بعدما انفصل بسرعة عن جيجى حديد التي ارتبطت بالممثل برادلى كوبر.



فيتوريا كاريتي

فيتوريا سيريتي تبلغ من العمر 25 عاما، وبالتالي فهي تصغر ليوناردو دي كابريو بـ 23 عاما وهو السن المماثل لكل من ارتبط بهن الممثل الشهير خلال علاقاته السابقة حتي نال انتقادات كبيرة في أوقات سابقة بسبب فارق السن الذى يحرص دائماً عليه في علاقاته.



فيتوريا كاريتي

وتعد فيتوريا سيريتي أحد أشهر عارضات الأزياء على مستوي العالم ممن يحظين بمتابعة كبيرة على حسابها عبر وسائل التواصل الإجتماعى، فعلى انستجرام يبلغ عدد متابعيها أكثر من مليون.



فيتتوريا كاريتي فى صورة أخرى

أيضاً تعمل لدي الكثير من البراندات العالمية، التى تسوق لها، وكبري المجلات على مستوي العالم.