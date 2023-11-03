شكرا لقرائتكم خبر عن الأردنية حياة أبو سمرة: اتحادنا قوة وأوبريت "راجعين" مجهود جماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح أوبريت راجعين، لدعم القضية الفلسطينية، بمشاركة 25 فنانا من الوطن العربى ، وحقق نجاحا كبيرا فور طرحه على موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقي المختلفة، وظل الجميع ينشره على مواقع التواصل الاجتماعى بشكل كبير.

وقالت الفنانة الأردنية حياة أبو سمرة، فى تصريح خاص لـ الخليج 365:" أوبريت راجعين مجهود جماعى الكل ساعد فيه من قلبه، من ساعة الأحداث اللى حصلت فى فلسطين وعندى فكرة نعمل حاجه زى أوبريت الحلم العربى بس بروح جديدة كلمت المنتج والموزع الموسيقى ناصر بشير وعرضت الفكرة قالى رهيبة يالا نبتدى فيها كلم الفنانين فى التليفون وعفروتو ومروان موسى سمعوا المقطع تانى يوم كانوا فى الاردن موجودين بدون تردد الكل كان بيساعد بعضه فى الأوبريت".

وتابعت حياة أبو سمراء:" اتجمعنا فى الاستوديو اللى بيكتب الكلمات واللى بيعزف الموسيقى ونكلم فى الكلمات و الرسائل اللى عاوزينها توصل الكل كان بيعطى من قلبه بجد واتكتفنا كلنا وأن العمل يظهر للنور ونحس أن لينا صوت وقوة تجمعنا كلنا العرب، وفى وقت كنا بنفضل صاحيين فى الاستوديو نظبط كل حاجه وقدرنا نوصل صوتنا و رسالتنا وأن احنا كلنا فلسطين و أصحاب القضية".

ويعد الأوبريت أول تجربة غنائية شبابية تجمع خيرة نجوم عالم الراب في العالم العربي من دول مختلفة، هي: مصر والأردن وتونس والمغرب وليبيا والسعودية واليمن والكويت والسودان وفلسطين، وظهر للنور بشكل فيديو كليب مصور.

وشارك جميع الفنانين في العمل بشكل تطوعي بدون مقابل، في حين تعود جميع عائدات الأغنية لصالح المساعدات لأطفال غزة، وتعد الأغنية أول أوبريت شبابي يجمع 25 فنانا عربيت على غرار أوبريت الحلم العربي.

وتم تصوير الفيديو كليب معظمه في الأردن وتم تصوير باقي المشاركين عن بعد كل في بلده، وذلك تحت إدارة المخرج الفلسطيني عمر رمال والمخرج الليبي أحمد كويفية والمنتج ناصر البشير، و الموزع الموسيقى عمر شومالي وخرج الأوبريت للنور بمساهمة كل من عمر حميدات وحياة أبو سمرة وفرح حوراني وريم كنج وهبة أبوحيدر.