فنان شهير اعتبروه بنت في طفولته ولم يتزوج حتى عمر 55 عامًا!! اعترف بكل أسراره مع إسعاد يونس!

كتب امير فتحي في الجمعة 3 نوفمبر 2023 03:49 صباحاً - خلال استضافته فى برنامج صاحبة السعادة رفقة الفنانة إسعاد يونس على قناة DMC ، كان قد كشف الفنان اللبناني الشهير مروان خوري عن تفاصيل صادمة تتعلّق بحياته الخاصّة متحدثاً عن حوادث غريبة جداً تعرض لها خلال حياته .

المطرب اللبناني مروان خوري قال : عندما كنت صغيرا كان لدى مشاكل صحية بسيطة، وهذا جعلنى فى موضع حماية من عائلتى دائما، وكنت طفل رقيق جدًا.

مروان خوري يكشف أسرار طفولته

وكشف الفنان أنه : فى سن 11 سنة ظهرت موهبتى فى الغناء، وأمى هى من فتشت عن موهبتى لأنها كانت تبحث عن امتداد لها، وبسبب ملامحى الناعمة كانوا فى المدرسة يعطونى أدوار البنات. وهو ما صدم “إسعاد يونس” على الهواء.

وأضاف خوري : فى مرة أرادوا أن أرتدى الجيب الورق، فذهبت للمنزل أصرخ لأمى وأنا أرفض ذلك فذهبت للإدارة ورفضت هذا الأمر، فأنا كنت أعتز بكونى ولد.



وأضاف مروان خورى: وأنا فى عمر 9 سنوات بدأت أعزف على البيانو بفطرة، وكنت فى مرحلة متقدمة من العزف، وأعتقد هذه هى الموهبة.

وختم مروان تصريحاته وكشفه الذي صدم الجمهور بالقول : بدأت في الشعر منذ الطفولة وكنت مغرما بجبران خليل جبران، وفى عمر الـ12 عاما بدأت تأليف الكلمات، وبدأت فى التلحين عام 96، وفى 2002 بدأت تجربتى مع الغناء.

زواج مروان خوري بعمر الـ55

وفي شهر ديسمبر 2022، كشفت عدد من مواقع الفن اللبنانية خبر زواج الفنان اللبناني مروان خوري من ندى رمال، بعد عودتهما سويا منذ فترة قصيرة، وعقد قرانهما في قبرص بعيدا عن الأنظار.

وأكدت الأخبار أن مروان خوري عقد قرانه يوم بحضور الأقرباء، ومن المقرر أن يحتفلا سويا مع العائلة والأصدقاء المقربين في حفل خاص في لبنان.

عاد المطرب مروان خوري إلى خطيبته السابقة ندى رمال بعدما أعلن انفصالهما في مايو الماضي، وظهرا سويا مؤخرا في حفل زفاف الإعلامي جاد غصن، في شهر سبتمبر.

جاء ذلك عقب تداول أنباء عن عودة مروان خوري وندى رمال، وكشف المطرب اللبناني في تصريحات تلفزيونية له إنه سيتمم الزواج قريبا.

وقال مروان خوري في تصريحات سابقة بشهر مايو الماضي، إنه “مافي نصيب”، وكان مازال يرتدي خاتم الخطبة في يديه، وأوضح أنه يحب أن يرتدي دائما أشياء في يده.

وكان أول تعليق للفنان مروان خورى فى لقاء ببرنامج “et بالعربى”: “أنا حياتي الشخصية مفتوحة، لكن علاقاتي وقت يكون بدي أظهرها بظهرها بالوقت المناسب، بس إجمالا بفضل يضل هالمطرح إلي.. لأنه مؤمن إنه الفنان هو فنه الذي يقدمه للناس”.

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