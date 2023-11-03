بمشاركة حفيدة عبدالرحمن أبو زهرة.. تعرف على تفاصيل عروض أوركسترا تشايكوفسكي في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، عن تعاقده مع أوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني الروسي الذي يزور مصر لأول مرة لتقديم 3 عروض تقام بقيادة المايسترو فلاديمير فيدوسييف بالقاهرة والإسكندرية، في الثامنة مساء الأحد والاثنين 5، 6 نوفمبر على المسرح الكبير ومساء الثلاثاء 7 نوفمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" .

تشهد الحفلات الثلاثة برامج فنية مختلفة تشمل مؤلفات كلاسيكية عالمية ومصرية، إذ تشارك في الحفل الأول عازفة الفيولينة الشابة الواعدة أميرة أبو زهرة (حفيدة الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة) في ظهورها الأول بمصر قادمة من فيينا، ويتضمن البرنامج لحظة موسيقية لـ راجح داوود، كونشيرتو الفيولينة لـ تشايكوفسكي ومتتالية شهرزاد لـ ريمسكي كورساكوف.

يُقام الحفل الثاني بمشاركة عازف البيانو آدم جويستريف ويتضمن كونشيرتو البيانو لبيتهوفن، السيمفونية الخامسة لتشايكوفسكي إلى جانب لحظة موسيقية لـ راجح داوود.

ويشارك في الحفل الثالث عازفة التشيللو دالي جوتسيريف ويتضمن كونشرتو التشيلو لـ هايدن إلى جانب لحظة موسيقية لـ راجح داوود ومتتالية شهرزاد لـ ريمسكي كورساكوف.

جدير بالذكر أن عازفة الفيولينة أميرة أبو زهرة ولدت عام 2005 وبدأت العزف في الرابعة من عمرها، درست الموسيقى علي يد دورا شفارتسبرج بجامعة الموسيقى والفنون في فيينا، شاركت لأول مرة وهي في السابعة من عمرها مع أوركسترا المكسيك السيمفوني، حصلت علي عدة جوائز منها الجائزة الأولى في مسابقة الشباب الموسيقيين في ألمانيا والجائزة الأولى بمسابقة إيلون فيهر الدولية للفيولينة في المجر وغيرها.

أما أوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني تأسس عام 1930 كأول أوركسترا للاتحاد السوفيتي ويعد أحد أفضل فرق الأوركسترا في العالم، قدم الكثير من العروض المحلية والعالمية ويضم ريبرتواره كوكبة من أعمال كبار المؤلفين العالميين .