شكرا لقرائتكم خبر عن ساندرا بولوك تظهر في شوارع لوس أنجلوس لأول مرة عقب وفاة صديقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الممثلة ساندرا بولوك تعافت من أزمتها النفسية الأخيرة التي حصلت لها بعدما خسرت صديقها برايان راندال إثر وفاته، وذلك بعدما اختفت لفترة طويلة عن الأنظار قبل ظهورها الأخير في شوارع لوس أنجلوس وهي مبتسمة أمام عدسات المصورين.

وكان المصور بريان راندال، صديق ساندرا بولوك ، قد توفى بسبب مرض التصلب الجانبي الضموري عن عمر يناهز 57 عامًا. بعدما كافح بشكل خاص التصلب الجانبي الضموري (ALS) لمدة 3 سنوات قبل وفاته فى 8 من أغسطس العام الجاري.



ساندرا بولوك

على جانب آخر تعرض نجمة هوليوود الشهيرة، ساندرا بولوك، مزرعتها ذات الطابع الإيطالى للبيع مقابل 6 ملايين دولار، وتأتى الملكية بمسبح وبيت ضيافة منفصل.

واستخدمت ساندرا بولوك، 58 عامًا، ثروتها فى الاستثمار فى العديد من العقارات فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، لكن الآن، تعرض أحد منازلها للبيع، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وأدرجت الممثلة مؤخرًا قصرها المذهل الذى تبلغ مساحته 6000 قدم مربع فى سان دييجو، للبيع، والذى يقع على مساحة 91 فدانًا.