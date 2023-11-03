شكرا لقرائتكم خبر عن أوبريت راجعين يجمع 25 فنانا عربيا دعما لفلسطين.. تعرف على كلماته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت أغنية "راجعين" التي قاك بغنائها 25 فنانا عربيا، التي طرحت في ظل ما يحدث في فزة بفلسطين، ويعد الأوبريت أول تجربة غنائية شبابية تجمع خيرة نجوم عالم الراب والموسيقى البديلة في العالم العربي من عشر دول مختلفة، هي: مصر والأردن وتونس والمغرب وليبيا والسعودية واليمن والكويت والسودان وفلسطين، وظهر للنور بشكل فيديو كليب مصور.



راجعين

وجمع الأوبريت 6 مغنيين من مصر منهم نجوم الراب عفروتو ومروان بابلو ومروان موسى مع دينا الوديدي ودنيا وائل وأمير عيد، بمشاركة فلسطينية لكل من دانا صلاح وسيف شروف وعصام النجار ووسام قطب وعمر رمال وزين، بجانب فؤاد جريتلي من ليبيا ودافنشي من السودان وفورتيكس من الكويت، إضافة إلى بلطي ونوردو من تونس والمغربي سمول اكس والثنائي اليانج وراندر من اليمن والسعودية والإماراتية غالية شاكر، بمشاركة أخرس وسيف بطاينة من الأردن.

وهذه كلمات الأغنية:

المقدمة

نسينا إني بأرضي وهاي بلادي

وفي بلادي سجين، في بلادي سجين

سيف الصفدي

فيها تراب اليوم نسقيه بدموع ودم شهيد

دم شهيد

دانا صلاح

فيها قصة مكتوبة نصر

بلادنا إلنا من بحر لنهر

ياما قلنا بكرة أحلى

بس لا ما شوفنا إلا قهر

غالية

طلبنا بس حرية نعيش

شفنا بس قتل وتهجير

حتى نحكي لا ممنوع

سجن حدود وسجن بتعذيب

عفروتو

وذنبه إيه طفل الشهيد

كان حلمه مستقبل زهيد

واللي عايش طفل تاني

بس أهله ميتين

نوردو

ما نسينا وباللي صاير فينا

على ترابك ما إتخلينا

ودم الشهيد فداك يا وطني

تبلينا وراح اللي مواسينا

وشكون اللي بينا

والله متوحش ناسي اللي جواتني

شروف

كل يوم بحكولي صبري سلاحي

وأخر صبري الموت

والكل شايف بس لا مش فارق

الأخرس

صوتي حياة

وأنا واقف وحدي، العالم ضدي

وأنا ما أخشاه

سلبوني روحي، حتى الأرض تعيش

اللازمة: عصام النجار

مفتاح البيت بقلبي

وأنا راجع وبإيدي ولدي

ولو كل العالم كان ضدي

أنا راجع يا بلادي راجع

مفتاح البيت بقلبي

وأنا راجع وبإيدي ولدي

ولو كل العالم كان ضدي

أنا راجع يا بلادي راجع

بلطي

وين الحكام العرب، وين القادة؟

إخواتي في غزة اليوم تتعرض للإبادة

"هما كلمتين: "أما النصر أما الشهادة

فلسطيني شهيد منذ تاريخ الولادة

وصبراً جميلاً، العدو سيزول

وين الأمة العربية حان الوقت لنثور

كيف يبان الوعد الحق، يوفى وعد بلفور

وأنا قلبي فلسطيني

À la vie, à la mort

أمير عيد

كل الدنيا بلادي وأرضي في كل مكان

كل الدنيا بلادي من قديم الزمان

الفروق بينا حدود

كلام على الورق مكتوب

والمكتوب أصبح قيود

تمنعني أشوف بلادي

وسام قطب

قتلونا وهجروني وصار الحجر بإيدي سلاحي

متلثم أبيض وأسود، كوفيتي هي سر نجاحي

وبكفي كفني شايل

وبكفك كر اللي جاي

مفتاح البيت على رقبتي

سدادة ما بتمايل

اللازمة: عصام النجار

مفتاح البيت بقلبي

وأنا راجع وبإيدي ولدي

ولو كل العالم كان ضدي

أنا راجع يا بلادي راجع

مفتاح البيت بقلبي

وأنا راجع وبإيدي ولدي

ولو كل العالم كان ضدي

أنا راجع يا بلادي راجع

دينا الوديدي

إلهي رفعت يدي إليك

بأن تفك كربي وهمي وأنت المستجيب

بطاينة

بلاد العرب أوطاني

من الشام لبغداني

أرضي هي وبلادي وكل العرب بتنادي

إحتلالي عدواني موت طفلي وأجدادي

إسألني مين إرهابي وجاي أقولك مين بادي

عمر رمال

إني مش من أوكرانيا Sorry

إن بشرتي مش بيضا Sorry

لأولادي Sorry

إني جيبتكم على دنيا منافقة ومش عادلة Sorry

لحلم طويل يابا Sorry

الحمل ثقيل يابا Sorry

Sorry على أي Sorry لا

ما لناش غير إنه نشيل يابا

اليونج وراندر

هنا الموت حاجة سهلة بس صعبة الحياة

حرية كدابة، عالم إستبدادي

ما نستقبل ضيوف، نستقبل شهداء

ما نسينا الدرة وقصف المعمداني

إبادة جماعية أطفال ونساء

يموت عزيز ما نبكي دا شهيد

نصرة نصرة وتبقي العزة لله

راجعين يا أقصى وعد الله أكيد

Vortex

ماكو تهجير

جبل ثابت ما نهاب التفجير

يا غزاة إنتصارنا قادم أكيد

بصمودي قاهر ذاك الخبيث

بالمشاعر بليد

ما شاف أحد من عياله شهيد

وأرواحهم أمانة برقاب الجميع

أمانة شريف

إف بنوصل ندافع نموت لبقاء فلسطين

Small X

لي طاري أبشع وأبشع منه تخون

الذي يحدث قبيح وأقبح أن تخون

كاع لي كايقول الصراحة كا يقطعوا له الصوت

أي واحد يقول الحقيقة يقطع صوته

بنادم ولا خايف يدوي لا يحبسوله الكونط

الناس إمتنعت عن الكلام خوفاً من حذف حساباتها

أخي الدم فاير والقلب مشوط

أخي إن الدم ثائر والقلب محروق

ما قدراتش عيني تشوف داكشي لي وصور

لم تستطع عيني أن ترى ما هو مصور

الشيطان جالس في العرش واللي معاه كايصوت

الشيطان جالس على العرش ومن معه يصوت لصالحه

في ستة وأربعين دخل السرطان

خمسة وسبعين عام تحت الرصاص

لا مشا جيل جي الفيضان

إذا ذهب جيل سيعود الفيضان

A.L.A

قلبي نضيف وما يصفى

حتى ناخد تار المستشفى

ظلم وصار بالكشفى

وين الرجال، القلوب ناشفة

صاحبي مهما الدنيا تقسى

زادت النكسة، الظلم فايت حده الأقصى

سلامي لغزة مش ناقصة

إن شاء لله نتقابلو في الأقصى

فؤاد القريتلي

والأرض هاي لينا

لو فوق الأرض أو تحتيها

سأقاوم وجمع تلاقينا

بطوفاني أجول وأحميها

والأقصى لينا

لو يقصي عدوي أساميها

لو أقسى الناس تعادينا

وأنا راجع يا بلادي راجع

دنيا وائل

ليس لنا عوناً سواه

أرسل لنا ربي خلاص

زين

في روحنا چهد ثقال

في قلوبنا بلد وثار

وبروحنا وقلوبنا

مروان موسى

راجع تاني على أرضي

والأقصى أصلي فيه فرضي

جاية معاكو بطيران

أنا زميلي جاي معاكو أرضي

فدائي فدائي فدائي

أنا مش ماشي، أنا في مكاني

على خط النار، كل ليل ونهار

ولو هموت في إيدي سلاحي

مروان بابلو

لحد ما يجي النصيب

ورا إزاي نجيب

إحنا في صف العزيز

سامحنا يا رحيم إننا عاجزين

عمره ما كان تطبيع

شفنا السفاحين

تقتل طفل برئ

في دمه بتستبيح

زيفوا التاريخ

بدموع التماسيح

دافنشي ومروان بابلو

سحقاً لقاتلي الأطفال

صانعي الأهوال

كاذبي الأقوال

سارقي الأمال

أطفالنا في الجنان عايشين

بلدنا ومنها ما ماشيين

أرضنا وفيها مزروعين

عزل بدون سلاح

لكن معانا رب العالمين

مالناش غير رب العالمين

الخاتمة

لو رحل صوتي ما بترحل حناجركم

لو رحل صوتي ما بترحل حناجركم

لو رحل صوتي ما بترحل حناجركم

لو رحل صوتي ما بترحل حناجركم

لو رحل صوتي ما بترحل حناجركم

لو رحل صوتي ما بترحل حناجركم

لو رحل صوتي ما بترحل حناجركم