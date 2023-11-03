بالفيديو- كلمات مؤثرة لـ محمود المليجي في إلقائه الاستثنائي بفيلمه "الأرض"

ميرنا وليد - بيروت - يتناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للممثل المصري الراحل محمود المليجي، من فيلمه "الأرض"، على أنه أجمل إلقاء.



وظهر المليجي في الفيلم وهو يحاور رفاقه، ويقول لهم الجملة الأبرز في تاريخه: "حاربنا سوا أيام الإنجليز وأيام السلطة، رحنا في عز البرد نحارب وشوفنا الموت بعينينا، ادفن مننا ناس في التلج، لأننا كنا رجالة ووقفنا وقفة رجالة، وفي ثورة 19 حاربنا مع سعد باشا، قطعنا السكة الحديد قدام الإنجليز، حاربونا وقتلونا ومات مننا ولاد، علشان كنا رجالة ووقفنا رجالة".

علق الكثيرون على آداء المليجي لهذه الجملة، بأن طريقته في إلقائها رائعة، إذ يسجل في التاريخ أن المليجي كان صاحب مدرسة في الإلقاء.

يذكر أن فيلم "الأرض" هو فيلم مصري درامي، من انتاج عام 1970، إخراج يوسف شاهين، والعمل مأخوذ من رواية الكاتب المصري عبد الرحمن الشرقاوي، ويعتبر أحد أهم أفلام السينما المصرية.

وتدور أحداثه في إحدى القرى المصرية خلال عام 1933، والتي يبلغ فيها العمدة الفلاحين بأن حصة ري أراضيهم قد صارت مناصفة بينهم وبين محمود بك الإقطاعي، إلا أن الفلاحين يثورون على هذه التعليمات، وعلى رأسهم محمد أبو سويلم، ويقترحمحمد أفندي تقديم عريضة إلى الحكومة، ويسافر إلى القاهرة لمقابلة محمود بك لتقديمها. وتتفاقم الأمور عندما يقترح محمود بك إنشاء طريق يربط بين قصره والشارع الرئيسي، ما يستلزم انتزاع جزء من أراضي الفلاحين.

الفيلم من بطولة الممثلين محمد المليجي،نجوى إبراهيم، يحيى شاهين، حمدي أحمد، عزت العلايلي وتوفيق الدقن.