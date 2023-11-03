سامو زين يرد على تصريحات مروان خوري حول اتهامه بسرقة لحن أغنيته

ميرنا وليد - بيروت - رد الفنان سامو زين على الفنان مروان خوري الذي صرح لأول مرة بعد ان اتهمه الاول بسرقة لحن أغنية "مش قادر" واستخدام قسم منه في أغنيته "يسلملي اللي بغار" وكتب سامو : "تصريح الفنان صديقي الذي أكن له كل الحب والاحترام مروان خوري مع المذيعة المتألقة راغدة شلهوب ما عجبني، ومش رح رد حاليا على الكلام مش وقته بس نعود قريبا ونرد بلاش أنا".



يذكر ان مروان كان قد صرّح خلال استضافته في برنامج "زمن" مع الإعلامية راغدة شلهوب إن الصديق الحقيقي والمُحب لا يبدي عتبه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بل كان عليه الاتصال به هاتفياً وانه لطالما كان يعتمد على نمط معين في تلحينه خلال مسيرته: "اعتمدت على المقسوم في عدد من الأغاني الشرقية الخاصة بي سواء في "يسلملي اللي بغار"،"قصر الشوق" و"كل القصايد " لذلك أنا لست بحاجة لأخذ جمل من عمل أحد، وإذا حدث هذا الأمر وأخدت يكون عن غير قصد.