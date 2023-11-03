- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
ميرنا وليد - بيروت - تعد الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني وزوجها الملحن ملحم أبو شديد من أكثر الثنائيات المحبوبة والراقية في الوسط الفني وينعكس ذلك على ذوقهما لا في الفن والاغنيات فقط بل ايضاً بديكور منزلهما الذي اختاراه بعناية كبيرة ويجدان فيه الراحة بعيدا عن جو الفن الذي فيه الكثير من التعب.
باسكال وملحم يقتنان في منزل فيه حديقة كبيرة مع حوض للكبير للسابحة ويستمتعان مع اصدقائهما وافراد عائلتهما خلال فصل الصيف. كما ان الديكور الداخلي كلاسيكي في الكثير من الالوان الهادئة الترابية مع جرأة ببعض الديكورات.
كانت هذه تفاصيل خبر جولة في منزل باسكال مشعلاني وملحم أبو شديد.. حديقة جميلة وحوض للسباحة كبير - فيديو وصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.