جولة في منزل باسكال مشعلاني وملحم أبو شديد.. حديقة جميلة وحوض للسباحة كبير - فيديو وصور

ميرنا وليد - بيروت - تعد الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني وزوجها الملحن ملحم أبو شديد من أكثر الثنائيات المحبوبة والراقية في الوسط الفني وينعكس ذلك على ذوقهما لا في الفن والاغنيات فقط بل ايضاً بديكور منزلهما الذي اختاراه بعناية كبيرة ويجدان فيه الراحة بعيدا عن جو الفن الذي فيه الكثير من التعب.



باسكال وملحم يقتنان في منزل فيه حديقة كبيرة مع حوض للكبير للسابحة ويستمتعان مع اصدقائهما وافراد عائلتهما خلال فصل الصيف. كما ان الديكور الداخلي كلاسيكي في الكثير من الالوان الهادئة الترابية مع جرأة ببعض الديكورات.