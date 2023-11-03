ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان المصري ويجز عن إنضمامه لحملات المقاطعة للمنتجات التي تدعم الدولة الإسرائيلية.

وقال ويجز في مقابلة له: "دورنا أكبر بكتير مما نظن، مش لازم فلوس قهوتي تروح لإسرائيل، أو تروح لجيش معين، أنا بحاول اشرب كوباية قهوة وحد غيري تاني ينتفع، 2 مدنيين بنحاول نشتري شيء، وليه الناس عمالة تدفع فلوسها لإسرائيل عشان تقتل مجموعة من المدنيين. المقاطعة فكرة جميلة جدا، وأنا من أول الأشخاص المطبقين لها، أما طبعا عمري ما هشرب أي شيء له أي علاقة بهذا الكيان، عمري ما هاكل أي شيء له علاقة بهذا الكيان، لأن فلوسي بنت الامبراطورية دي، انت شربت كم واحدة من عنده، وكلت كم واحدة؟ طب فلوسك دلوقتي اتعمل بيها ايه؟ فلوسك اتبعتت عشان تشارك في حرب غير عادلة وغير آدمية، وكل أشكال التعاطف مع الشعب الفلسطيني مش كفاية".

كانت هذه تفاصيل خبر ويجز يواصل دعمه لـ فلسـ طين.. وهذه الخطوة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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