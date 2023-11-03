الملكة كاميلا تهتم بفيل صغير وحمار في كينيا

ميرنا وليد - بيروت - زار الملك البريطاني تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا الرئيس الكيني ويليام روتو الذي أقام مأدبة فخمة على شرف زيارتهما. وشارك في المأدبة حشد من كبار الشخصيات الكينية والبريطانية. وخلال هذه المناسبة، اختارت الملكة كاميلا، البالغة من العمر 76 عاماً، إطلالة أنيقة باللون الأزرق، ووضعت حول إحدى يديها سواراً مزيناً بالألماس يحمل تصميم الفيل، وحول عنقها عقداً على شكل أفعى مرصعة بالألماس، ووضعت في أذنيها قرطين مرصعين بالألماس يقدر ثمنهما بـ 53 ألف دولار، وفي يدها الثانية سواراً من الذهب الأصفر، من تصميم فان كليف أند أربلز Van Cleef and Arpels.

وفي إطلالة ثانية لها، ظهرت وهي تضع بروش من الألماس واللؤلؤ، وعلى شكل محارة، استذكرت من خلاله حماتها الراحلة الملكة إليزابيث الثانية.

يذكر أن الملكة توجهت إلى محمية بروك للحيوانات للاستماع إلى كيفية عمل المؤسسة الخيرية مع الجمعية الكينية لحماية ورعاية الحيوانات لإنقاذ الحمير والخيول والبغال المعرضة للخطر.

وظهرت الملكة وهي تعطي أحد الحمير جزرة، وتطبطب على رأسه.

كما انتشر مقطع فيديو لها، وهي تعطي الحليب لفيل صغير.





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