زوجة أمير طعيمة تعتذر لـ أكرم حسني بعد اتهامه بالتسبب بطلاقها وهذا ما كشفته

ميرنا وليد - بيروت - اعتذرت الفنانة المصرية المعتزلة جيني طليقة الشاعر الغنائي أمير طعيمة من الفنان أكرم حسني، بعدما اتهمته بأنه تسبب بطلاقها، وتورطه في سهرات مشبوهة مع زوجها السابق، الا أنها عادت وحذفت المنشور.



وكتبت جيني: "إعتذار واجب، صديقي العزيز أكرم، ألتمس منك خالص الإعتذار، لقد تسرعت في أمر شديد الخصوصية بالنسبة لي وأقحمتك في ما لا يعنيك بقصد أو بدون، (قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين)، ومن واجباتي وضميري وقبل أي شيء، واعترف لقد وقعت في فخ عظيم ويلام المرء علي أفعاله وأشهد الله إنني الآن ليس في قلبي تجاهك غير المحبة والتقدير والأحترام وأمنياتي لك بالتوفيق في ذريتك ومالك وجسدك".

وأكملت حديثها: "بالنسبة لأمير، أوضح حقيقة الآمر، فهو ليس أب لأولادي، ولو قلت كذلك لكذبت وبعهد الله خنت، ولكن أمير يعني لي الكثير ولو تحدثت لمل الوقت مني وسأم من كثرة الحديث، أحيانًا يكون الشكر في الشريك جريمة ولا أخفي سرآ نصحني الناس كثيرا بعدم التحدث عنه لا بالخير ولا بالشر وخصوصًا الخير ولم أسمع سمعت نفسي وأصابني العنجهية غير مبررة وكأنني دون البشر لم يصبني شيءٍ، والحمد الله كثيرأ علي ما أصبت ولو زادني مئات الأصابات في ولا في أولادي ولا أهلي ومن أحب لسجدت وشكرت وحمدت فهذا فضل من الله ونعمة يتمني غيري نيلها".

وأضافت: "الحمد لله علي نعمة صحة الأسرة وكلنا نشاهد ونري ما يحدث في العالم، من منا يتمني زوال البيت بأكمله ولا يمس أحد بأبنائه

فأنا في أمان الله ولطفه، رجاء شخصي أحبابي وأصدقائي، أعرفهم بشكل شخصي ولم تتاح لي الحياة بمقابلتهم، كفوا وأرفعوا أيديكم وألسنتكم عن أمير وعن أسرتي جميعًا".

وتابعت : "تمني، أحنا طول حياتنا معروفة بالألتزام، بلاش حاليًا يكون الحديث عن كلام غير أخلاقي تجاهنا، في نوعية برامج معروفة للجميع بالفضايح وبتدفع أعلي أجور، تفتكروا ما أتعرضش علي أمير ضيف فيها؟ طبعًا أتعرض وعجزوا عن أستضافته، الفلوس ممكن تيجي بس بالشغل مش بالحديث عن الناس في التيلفزيون، الناس اللي مصممة وبتلاحقني كضيفة، أصابهم اللوث،،، لما أتكلم عن حد يخصني يا أقول إشادة وإشادة حق ومعنديش كلام يتقال تاني".

وختمت حديثها : "أخيرا، لم أتحدث عن هذا الموضوع بشكل أو بآخر، شهادة أمام الله، لم يعلم أي عن هذا الكلام ولا أحد غيري كتبه ولا أحد قال لي ماذا أقول وبماذا أشهد، سأقف أمام الله وحدي، يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأسأل الله القلب السليم".