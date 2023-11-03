خاص وبالفيديو - مارون نمنم : عاتب على هؤلاء .. و" عزتني الدني " في دفن إيلي شويري

ميرنا وليد - بيروت - ضمن فعاليات تكريم الشاعر والأديب والرسام الكبير يونس الإبن، من خلال عرض الإعلامي روبير فرنجية فيلماً وثائقياً عن أغنياته، تواجد الفنان مارون نمنم، ومن منا يغفل عن فنان بموهبته وأصالته؟ فهو الذي حظي بشعبية كبيرة، وفي مسيرته الكثير من الأغاني الناجحة، والتي تركت أثرها في تاريخ الفن اللبناني، ومن بينها أغنيات "ليندا" و"ضجرنا من البيت" و"تزوجنا من خمس سنين".



موقع "الفن" تواجد في حفل التكريم بشخص رئيسة التحرير سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر، وكان لها لقاء مع الفنان مارون نمنم.

نمنم تحدث في اللقاء عن تكريم يونس الإبن، وكشف عن عتبه على أشخاص معينين، كما تحدث عن ابن شقيقته الفنان الراحل جوزيف نمنم، وابنته عازفة القانون غنوة نمنم، وعن تأثره في دفن الفنان الراحل إيلي شويري.

تفاصيل اللقاء في الفيديو المرفق: