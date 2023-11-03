نجمات إرتدين تيشيرتات عليها صورتهن آخرهن نانسي عجرم - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تصدرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الترند خلال الايام الماضية بعد حضورها افتتاح موسم الرياض وارتدت تيشيرت مرسوم عليها صورتها وذلك كنوع من تحية من قبلها للفانز الذين دوماً يرتدون قمصان عليها صورتها وذلك لتثبت انها تعتبر نفسها فرداً من هذه العائلة.

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ولكن نانسي ليست أول نجمة تقوم بهذه الخطوة فقد بدأت هذه الظاهرة في هوليوود حين ارتدت ريهانا قميص عليها صورتها وهي صغيرة وكذلك باريس هيلتون وكارا ديليفين وكيندال جينر ومايلي سايرس وغيرهن من النجمات وقد حصدت هذه اللفتة على الكثير من الاصداء الايجابية.

