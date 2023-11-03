ميرنا وليد - بيروت - في خطوة جديدة، قررت الفنانة الكويتية شمس إطلاق عطر جديد يحمل اسم "باي شمس - By Shams" قريبًا.

العطر مختلف بمعانيه يحمل شعار "ندِلِك عليه"، وهو فريد من نوعه في التاريخ.

واستعدادًا لطرح عطر "باي شمس" في الأسواق حول العالم، زارت شمس مركز الشركة التي تتعامل معها بعطرها، في معرض العطور في دبي، حيث تم الكشف عن المشروع المنتظر وقطعت قالب حلوى طبعت عليه صورتها لهذه المناسبة.

كما تم إطلاق صفحات خاصة بعطر "باي شمس" على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، ومن المقرر ان يتم الكشف عن باقي التفاصيل في الأيام المقبلة.

كانت هذه تفاصيل خبر شمس الكويتية بمفاجأة للجمهور.."باي شمس" أوّل عطر فريد من نوعه في التاريخ-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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