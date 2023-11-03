بعد 20 سنة غياب .. سامو زين يعود للسنيما ممثل ومؤلف

ياسر رشاد - القاهرة - كشف النجم "سامو زين" عن انتهائه من كتابة قصة فيلمه الجديد، الذي من المفترض أن يعود به بعد سنوات غياب عن شاشات السينما، إذ شارك النجم سامو زين في فيلم 90 دقيقة منذ ما يقرب من 20 عام.

إذ نشر النجم سامو زين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" بوست وكتب فيه :" أيام قليلة وننتهي من كتابة الفيلم الجديد إن شاء، دون أن يكشف أي تفاصيل آخرى عن أحداث الفيلم.

ومن المعروف أن خاص النجم سامو زين أولى تجربة السينمائية بفيلم 90 دقيقة دور الفيلم في إطار رومانسي حول عادل(سامو زين) والفتاة البسيطة نسمة (زينة) يحلمان بعش هادئ يجمعههما إلا أن والدته (نهال عنبر) وجده (عادل هاشم) وقفا أمام تحقيق هذا الحلم رافضان ارتباطه بنسمة لتباين المستوى الاجتماعي بينهما في الوقت الذي حاولت فيه شيرين (غادة عبد الرازق) التودد لقلب عادل حيث وقعت في غرامه هي الأخرى إلا أن عادل يصر على الارتباط بفتاة أحلامه ويترك المنزل محاولا تحقيق حلمهما ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن فيتعرض عادل وزينة لحادث سيارة تتمكن من خلاله الأم (نهال عنبر) من الكذب على ابنها واقناعه بوفاة حبيبته نسمة بالحادث فيصاب عادل بأزمة نفسية فتستغل شيرين تلك اللحظات وتتقرب إليه ويتم إعلان خطبتهما في الوقت الذي تعاني فيه نسمة من فراق حبيبها وتتعرف على جراح التجميل (أحمد هارون) الذي يقع في حبها إلا أن القدر يكتب نهاية لقصة حبهما عندما تكتشف نسمة أن عادل مازال على قيد الحياة ليعلنا سويا رفضهما للتقاليد وقرارات والدته وجده اللذان يرضخان لارتباط نسمة وعادل.

ويذكرأن اعتذر سامو زين عن طرح أغنيته الجديدة بسبب الأحداث الجارية في غزّة، معلناً عن تأجيل حفلاته وإصدار أحدث أغانيه في الفترة الحالية، قائلاً: "أعتذر عن طرح الأغنية الجديدة في الوقت الحالي وتأجيل الحفلات المتفق عليها لحين تحديد موعد آخر إن شاء الله كل الحب لكم جميعاً".

يُذكر أن آخر أغنية للمطرب سامو زين تحمل عنوان "دي حبيبتي"، وقد طرحها عبر قناته الرسمية في "يوتيوب" قبل أسابيع عدة، وهي من كلمات محمد فتحي وألحان محمد شحاتة