شكرا لقرائتكم خبر عن مرقس عادل مخرجاً لمسلسل مصطفى شعبان "المعلم" فى رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد المخرج مرقس عادل على إخراج مسلسل "المعلم" للنجم مصطفى شعبان وتأليف محمد الشواف وإنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2024، وبدأ مرقس جلسات العمل وترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيداً لبدء التصوير خلال الأسابيع المقبلة.

ويعود المخرج مرقس عادل إلى دراما رمضان المقبل بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "شغل فى العالى" فى رمضان 2022 طولة فيفى عبده، شيرين رضا، محمد رضوان، تونى ماهر، بسمة داود، رشا بن معاوية، فريد النقراشى وعدد آخر من الفنانين

وعلى مستوى السينما، ينتظر مرقس عادل طرح فيلم "فى عز الظهر" الذى تم الانتهاء من تصويره العام الماضى، بطولة النجم المصرى العالمى مينا مسعود، إيمان العاصى، شيرين رضا، جميلة عوض، محمد علي رزق، محمد عز، ساندرا، أحمد جمال سعيد، محمود حجازي وإيهاب فهمي ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

أما مصطفى شعبان فقدم في رمضان الماضى مسلسل بابا المجال" وشارك فى بطولته نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر،، جومانا مراد، رياض الخولى، محمد نجاتى، محمود حافظ، فرح يوسف، سما إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ورشة كتابة وإخراج أحمد خالد موسى.