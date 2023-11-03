شكرا لقرائتكم خبر عن مريم فخر الدين.. رحلة جميلة الجميلات بين التمثيل والإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الذكرى التاسعة على رحيل جميلة جميلات السينما المصرية فى خمسينيات وستينيات القرن الماضي مريم فخر الدين، والتى تعد واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية، وأكثرهن بطولة للأعمال الفنية.

كما تعتبر مريم فخر الدين أحد أكثر بنات جيلها من حيث الإنتاج الفني، بل ويعتبرها النقاد صاحبة الرقم القياسى فى عدد البطولات بعدما قامت بالمشاركة في نحو 200 عملًا فنيًا، وهو رقم لم تحققه نجمة على امتداد تاريخ السينما المصرية حتى الآن، هذا فضلا عن قيامها بإنتاج أيضا 9 أفلام.

والأفلام التى انتجتها هى: هي (رنة الخلخال) عام 1955 و(رحله غرامية) و(أنا وقلبى) عام 1957 بجانب أشهر أفلامها التي نذكر منها (الأرض الطيبة) عام 1954 و(رد قلبي) عام 1957 و(حكاية حب) عام 1959 و(البنات والصيف) عام 1960 و(القصر الملعون) عام 1962 و(الأيدي الناعمة) عام 1963 و(طائر الليل الحزين) عام 1977 و(شفاه لا تعرف الكذب) عام 1980 و(زيارة سرية) عام 1981 و(بصمات فوق الماء) عام 1985 و(احذروا هذه المرأة) عام 1991 و(النوم في العسل) عام 1996.

ولتميزها الكبير حصلت مريم فخر الدين على جوائز كثيرة، أولها الجائزة الأولى فى التمثيل عن دورها فى فيلم "لا أنام"، ونالت حوالى 500 شهادة تقدير وجدارة من جهات فنية عديدة، وإن كانت غير مؤمنة بهذه الجوائز، إذ تقول إن رسالة من متفرج أفضل بكثير من جائزة، لأن الرسالة تمثل الصدق وحب الناس، كذلك تم إختيار 3 أفلام شاركت فيهم الفنانة مريم فخر الدين فى قائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية حسب إستفتاء النقاد عام 1996 : رد قلبى 1957، الأيدى الناعمة 1963، العصفور 1974.