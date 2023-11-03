هل توفيت جواهر الكويتية بسبب الإهمال الطبي؟

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الإعلامية الكويتية مي العيدان مقطعاً من مقابلة قديمة أجرتها مع الممثلة جواهر الكويتية، التي توفيت منذ يومين، بعد معاناتها من مرض السرطان، وأشارت مي في تعليقها إلى أن الراحلة عانت مع الطاقم الطبي الذي لم يكتشف مرضها بالسرعة المطلوبة، ما عجّل وفاتها: "للاسف هذي مشكلة الطب عندنا بالكويت .
. التشخيص كل دكتور وكل مستشفى يقولون شي غير وعلى مايلاقي المريض الدكتور اللي يشخص صح يحون تفشى المرض بجسده ودخل مرحله صعبه . . لا تهملون بالكشف المبكر الله يرحمها عدت عليها فتره قالوا انها تشافت ومابقالها الا فتره بسيطه بلندن وترجع وكانت فرحانه واهي تكلمني من لندن بس انتكست الحاله صدق من سمى هالمرض الخبيث .. ادعولها الى ان يصل الدعاء منتهاه فالدعاء رزق الميت".
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