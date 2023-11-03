ترشيح أمير المصري مرشح لجائزة عالمية

ميرنا وليد - بيروت - تم ترشيح الممثل المصري أمير المصري، لجائزة عالمية هي أفضل ممثل مساعد عن فيلم In Camera، وذلك من قبل منظمة جوائز السينما المستقلة البريطانية (BIFA).



وكتب المصري على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"" ‎تم ترشيحي لجائزة أفضل دور مساعد عن فيلم IN CAMERA من BIFA خبر سعيد ولكن ما يحدث في العالم يجعل احساسي به ثقيل جدا".

الفيلم من تأليف وإخراج نقاش خالد والذي يعتبر العمل الأول له كمخرج، الفيلم من بطولة أمير المصري، نبهان رضوان، روري فليك بيرن، حسينة رجا.