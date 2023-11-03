ميرنا وليد - بيروت - انتقل ليوناردو دي كابريو من علاقته التي استمرت أشهر مع عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد إلى عارضة الأزياء الإيطالية فيتوريا سيريتي. بالفيديو- مادلين طبر تهدي أسداً كيلو من اللحم .. فكيف كانت ردة فعله؟

وكانت قد بدأت تنتشر الأخبار عن علاقة تجمع ليوناردو وفيتوريا لأول مرة في آب/أغسطس 2023 من خلال صور تظهرهما يتبادلان القبل في ملهى إيبيزا الليلي.

سيريتي تم اكتشافها كعارضة أزياء في سن 14 عامًا في مسابقة Elite Model Look Model في عام 2012، وفقًا للوكالة.

صُنفت هذه الجميلة كواحدة من "العارضات الجديدات" لهذا الجيل من قبل موقع Models.com، وقد ظهرت على أغلفة مجلات Vogue وVogue Italia وVogue Paris وHarper’s Bazaar وElle وGlamour والمزيد.

وقد عرضت أيضًا لدور الأزياء الكبرى مثل ألكسندر ماكوين، وشانيل، وفندي، وجيفنشي، وبرادا، ورالف لورين، وفيرساتشي، وفالنتينو.

كانت هذه تفاصيل خبر عارضة جديدة تنضم لقافلة حبيبات ليوناردو دي كابريو العارضات .. وجمالها حديث المتابعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.