ملكة جمال لبنان 1995 تطل من دون ماكياج.. وجمالها حديث الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت ملكة جمال لبنان لعام 1995، دينا عازار الجمهور صورة لها، من دون ماكياج أو أي فلتر تجميل، وسحرت القلوب بجمالها الآسر.



وعلقت دينا عازار قائلة: "يوم العناية بالبشرة.. الحفاظ على مظهر شبابي هو أمر متعلق بالبشرة بالنسبة لي... يصبح الجلد أرق، خصوصاً للأشخاص ذوي البشرة الفاتحة".

وكانت دينا قد أطلت على متابعيها، ونشرت صورة جديدة لها، وعلقت قائلة: "ننتظر ونصلي ونأمل أن لا يكون الغد أسوأ. توقفت عن متابعة الأخبار لأنني لم أعد أتحمل صور الحرب البشعة، ونحن نعيش مجدداً الصدمات والمخاوف، بالرغم من أننا لم نصل الى ما نتخوف منه".

ما قالته الملكة دينا عازار هو لسان حال معظم اللبنانيين واللبنانيات، في ظل المآسي وأخبار الحرب والدمار والضحايا التي تدمي القلوب في فلسـ طين، والمخاوف من إنعكاسها على الوضع الأمني في لبنان.

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