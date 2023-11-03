علا غانم تتحدث عن الخلافات في كواليس ""أولاد حريم كريم".. وتصف بسمة بحمامة السلام

ميرنا وليد - بيروت - نفت الممثلة المصرية علا غانم كل الأخبار التي إنتشرت حول وجود خلافات في كواليس تصوير فيلم "أولاد حريم كريم"، وأكدت أن الأجواء كانت جيدة للغاية.



وقالت علا غانم: "الدنيا كانت هادية في الكواليس خصوصا أننا بنعرف بعض من سنين، في كيميا ما بينا وبنسترجع ذكريات 18 سنة وقد إيه كان في فرق في تفكيرنا، وإحنا كبرنا 18 سنة ودا مخلينا نتخطى حاجات صغيرة كان ممكن توقفنا، عندنا استيعاب للأمور أكتر".

وعن الممثلة المصرية بسمة، وصفتها علا غانم بأنها: "هي مش حمامة سلام في الفيلم هي كانت حمامة سلام في جروب الواتساب، كنا ساعات نختلف في الآراء بعد انتهاء الفيلم هي هادية وطول الوقت بتهدينا، ياريت لو في كتير من بسمة في مصر الدنيا هتتغير".

يذكر أن فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، وبشرى، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.