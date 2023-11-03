محمد ممدوح يكشف كواليس احد مشاهد فيلم أهل الكهف

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان محمد ممدوح، أنه أثناء تصوير فيلم أهل الكهف في المغرب، فوجئ طاقم العمل بأن الغابات بدأت في الاحتراق بشكل مفاجأ، لافتًا إلى ان توقف طاقم العمل عن تصوير المشهد مؤقتا لحين أن يتوقف الحريق في الغابات.

ويتناول الفيلم في إطار خيالي، قصة مجموعه من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون، فيجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعا قويا مع الزمن.

وفيلم أهل الكهف، بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج وبيومي فؤاد.

الفنان محمد ممدوح

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد ممدوح فيلم وش في وش، تدور أحداثه في إطار كوميدي داخل شقة زوجان يجتمع فيها بالصدفة أفراد عائلتي الزوج والزوجة، وتحدث بينهم العديد من المشكلات بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية بينهم.

فيلم "وش فى وش" بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد علي، وإخراج وليد الحلفاوي.