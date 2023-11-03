عمرو عبد الجليل ينضم لـ فريق "شمس الزناتي "

ياسر رشاد - القاهرة - كشف النجم عمرو عبد الجليل عن انضمامه لفريق فيلم "شمس الزناتي" بطولة النجم محمد عادل إمام، ومن المقرر أن يتم عرضه في الماراثون السنيمائي لموسم الشتاء.

وكشفت الشركة المنتجة أن يتم في الوقت الحالي الجلسات النهائية مع مخرج العمل المخرج عمرو سلامة لبدأ التصوير.

وتدور أحداث فيلم "شمس الزناتي" حول الشخصية التي قدّمها الفنان الكبير عادل إمام في الفيلم الشهير الذي يحمل الاسم نفسه، ولكن في زمن يسبق أحداث الفيلم الأول بسنوات عدة، حيث يجسد محمد إمام شخصية "شمس الزناتي" في بدايته وما كان يقوم به مع المجموعة التي تشاركه مغامراته، والفيلم من تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

ويذكر أن شارك النجم عمرو عبد الجليل، عن تفاصيل شخصيته في فيلمه الجديد "الخميس اللي جاي "، يجسد شخصية تاجر خشب في إطار كوميدي ، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي من نوعية الفانتازيا حول قصر مهجور وبه لعنة تصيب كل من بداخله ،ويتعرضون للعديد من المواقف الرعب الكوميدية.

فيلم "الخميس إللى جاى" بطولة عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، مي كساب، إسلام إبراهيم، حسام داغر،محمد طعيمة، محمد عبدالعظيم، سامي مغاوري، ليلى عز العرب، أحمد سلطان، سليمان عيد، إيمان السيد، محمد حسني، عبير منير والعمل من تأليف ورشة كتابة تضم هيباتيا ونور حمدي ونور مهرجان وعمرو شاهين ومحمد علي إخراج حسن صالح.

كما شارك النجم عمرو عبد الجليل الفنية، فيلم "أولاد حريم كريم" الذي يعرض في دور السينما خلال الفترة الحالية.

"أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بشرى، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وريهام عبد الغفور، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

وكان عمرو عبدالجليل قد شارك في الماراثون الرمضاني الماضي، بمسلسل "الأجهر"، وهو من بطولة: عمرو سعد، درة، سارة سلامة، سيد رجب، أحمد صفوت، ناهد السباعي، مصطفى أبو سريع، أنوشكا، أحمد مجدي، محمد جمعة، عارفه عبد الرسول، نور النبوي، بدرية طلبة