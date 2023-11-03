محمد ممدوح يكشف عن شخصيته في فيلم أهل الكهف

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الفنان محمد ممدوح، أنه سعيد بالعمل مع المخرج عمرو عرفة، والنجوم خالد النبوي ومحمد فراج وغادة عادل في فيلم أهل الكهف.

وأكد الفنان محمد ممدوح، خلال استضافته في برنامج عرب وود، قائلا:" الحكاية تاريخية وأعجبني بها الحروب وتحديدا من العصور الرومانية فهي تجربه جديدة عجبتني".



وعن دوره في فيلم أهل الكهف قال الفنان محمد ممدوح:" أنا واحد من الـ ٦ أو الـ ٧ من أهل الكهف، وتتوالى الأحداث في ٣٠٠ سنة ودوري محارب في الفيلم".



وأضاف الفنان محمد ممدوح، أن قصة الفيلم مستوحاه من مسرحية توفيق الحكيم، وتم تصوير أحداث الفيلم ما بين مصر والمغرب.



ويتناول الفيلم في إطار خيالي، قصة مجموعه من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون، فيجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعا قويا مع الزمن.



فيلم أهل الكهف، بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، غادة عادل محمد ممدوح، محمد فراج بيومي فؤاد.

الفنان محمد ممدوح

ويذكر أن محمد ممدوح ينتظر عرض فيلمة أهل الكهف، الذي يشارك البطوله معه النجم خالد النبوي والفنانة غادة عادل، بيومي فؤاد، محمد فراج وإخراج عمرو عرفة.

ويتناول الفيلم في إطار خيالي، قصة مجموعه من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون، فيجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعا قويا مع الزمن.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد ممدوح فيلم وش في وش، تدور أحداثه في إطار كوميدي داخل شقة زوجان يجتمع فيها بالصدفة أفراد عائلتي الزوج والزوجة، وتحدث بينهم العديد من المشكلات بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية بينهم.

فيلم "وش فى وش" بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد علي، وإخراج وليد الحلفاوي.