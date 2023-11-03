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شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر ينعي الشاعر محمد القصاص: خالص العزاء لأسرته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نعى النجم هاني شاكر الشاعر الكبير محمد القصاص الذي وافته المنية أمس، ونشر صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقًا عليها: "أتقدم بخالص العزاء إلى الأسرة الفنية في وفاة الشاعر الكبير محمد القصاص، وخالص العزاء لأسرته ومحبيه ونسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".
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الشاعر الغنائي محمد القصاص، غنى من كلماته، نخبة من نجوم الأغنية، منهم الراحل أحمد منيب "مفيناش من خوف"، و هاني شاكر "علي الضحكاية" و "حبين"، وراغب علامة " اه يا ليل"، و هشام عباس " من طفولتي"، و علي الحجار "ماليش في البعد"، وحميد الشاعري " حني يا غربة"، وحسن الاسمر "إبن القمر"، و إيهاب توفيق "إكمني"وغيرهم.
يذكر أن أمير الغناء العربي هاني شاكر كشف مؤخرا عن خضوعه لعملية إزالة كيس ذلالي من منطقة الكوع، ووجه شاكر الشكر لطبيبه المعالج عبر حساباته بالسوشيال ميديا.
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