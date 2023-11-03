شكرا لقرائتكم خبر عن زواج هبة مجدي وهاني عادل وخطوبة جونيور ونور إيهاب في "عيشها بفرحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 10 والأخيرة من حكاية "عيشها بفرحة"، من مسلسل "55 مشكلة حب"، محاولة هادي (هاني عادل)، إصلاح علاقته بيسر (هبة مجدي)، بعد محاولة عدد من أقاربه وأصدقائه التوقيع بينهم، وأثناء ذلك يكتشف أن والدته وابن خالته السبب في حملة الهجوم عليه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد السيطرة على تلك الحملة، يذهب هادي برفقة والدته إلى منزل يسر لخطبتها ولكنها ترفض لأن تلك الحياة لا تناسبها، ولكن بعد سنتين تظهر يسر وهادي وهما في اللوكيشن بعد زواجهما وإنجابهما طفلة، بالإضافة إلى خطبة جلال (محمود ياسين جونيور)، وعاليا (نور إيهاب).

حكاية "عيشها بفرحة" بطولة هبة مجدى، هانى عادل، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، نينا المغربى، إبراهيم السمان، مروان يونس، حنان سليمان، جيهان خيرى، إسراء أحمد عطية، وضيوف الشرف حسن أبو الروس، ياسر فرج، سالى حماد، محمد مرزبان، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية.

"عيشها بفرحة" هى ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد عرض حكاية "الفريدو" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى، وحكاية "ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، ،فيما يتواصل تصوير الحكاية الرابعة بعنوان "روحى فيك" بطولة عائشة بن أحمد، والعمل إشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين.



عيشها بفرحة الحلقة الأخيرة



عيشها بفرحة الحلقة الأخيرة

عيشها بفرحة الحلقة الأخيرة