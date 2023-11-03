شكرا لقرائتكم خبر عن حفل للثنائى البرازيلى ليڤيا وفريد بدار الأوبرا المصرية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الثنائي البرازيلي ليڤيا وفريد، حفلاً موسيقيًا علي الڤيولينة والجيتار، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وذلك اليوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً.



ليڤيا وفريد

ومن المفترض أن يقدما الثنائي باقة متنوعة من أعمالهم حيث يتضمن الحفل مجموعة من المؤلفات التي تعبر عن الطابع الفنى فى البرازيل منها سحابة وردية ، أرض مليئة بالنجوم ، مالاندرينها ، كانتيجا ، فيولا دي بيم كير ، ليلة القديس يوحنا ، الفيولينة المحطمة ، ذكريات يباكاراي ، الوهم الحقيقي ، لويزا وغيرها.

الجدير بالذكر أن الثنائى ليفيا وفريد قدما عروضا فنية في أكثر من 20 دولة، وشاركا فى الكثير من المهرجانات العالمية ، نالا العديد من الجوائز منها جائزة برو الموسيقية (البرازيل) عام 2021، المركز الاول فى مسابقة موسيقية دولية بكوريا عامى 2019 و2023 وغيرها .