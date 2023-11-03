الذكاء الاصطناعي يعيد جون لينون الى الحياة في أغنية جديدة وأخيرة لفرقة البيتلز

وأخيرًا سيتمكّن عشاق فرقة البيتلز من الاستمتاع بأغنية أخيرة للفرقة الموسيقية الشهيرة بصوت عضوها البارز المغني الراحل جون لينون، والفضل بذلك يعود لتقنية الذكاء الاصطناعي.

والأغنية الجديدة والأخيرة تحمل عنوان ” Now And Then”، كتبها جون لينون العام ١٩٧٨، وغنّاها بصوته عازفًا لحنها على البيانو، وقام بتسجيلها باستخدام آلة تسجيل بسيطة، وضمّنها في شريط كاسيت يضمّ عددًا من الأغنيات، أودعتها أرملته في عهدة سائر أفراد الفرقة.

وبعد انقضاء ٤٥ عامًا، قام العضوان، بول مكارتني ورينغو ستار، الوحيدان المتبقيان من أعضاء الفرقة بعد ان قتل جون لينون بالرصاص في العام ١٩٨٠، وتوفي جورج هاريسون بسرطان الرئة في العام ٢٠٠١، بتجميع الأغنيات التي أنجزها لينون وأعادا انتاجها، باستثناء أغنية “Now And Then” التي وجدا صعوبة في إعادة تسجيلها بسبب الضوضاء في خلفية التسجيل، الى ان أتاحت لهما تقنية الذكاء الاصطناعي بعزل صوت لينون عن النسخة التجريبية وإعادة دمجه مع الآلات الموسيقية، فكانت النتيجة ان صدرت أغنية جديدة للبيتلز لم يكن أحد يحلم بسماعها بعد عقود من الغياب، وهي اليوم متاحة على تطبيق يوتيوب.