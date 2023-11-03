نجوم تركيا يسجّلون خرقًا مميزًا للجوائز في العالم… اقرأ التفاصيل

مع انتشار الدراما التركية على نطاق واسع في تركيا وخارجها في كل البلدان حول العالم، حجز النجوم الاتراك مكانًا في الصفوف الامامية لدى الجمهور الذي يواكب كافة الأعمال الدراميّة ويصوّت لنجمّه المفضّل.

وفي الساعات الماضية، فاز الممثل مارت رمضان (بطل مسلسل الطائر الرفراف) ديمير بجائزة أفضل ممثل أجنبي (أفضل ممثل مسلسل بلغة غير اسبانية) ضمن جوائز PRODU Awards لعام ٢٠٢٣، والذي يعتبر أهم حدث توزيع جوائز تلفزيونية في أميركا اللاتينية.

من جانبها، فازت بينار دينيز (بطلة مسلسل القضاء) بجائزة أفضل ممثلة أجنبية (أفضل ممثلة في مسلسل بلغة غير اسبانية) ضمن جوائز PRODU.

أما الممثل ديرين بولات اوغولاري والد افرا في مسلسل “الطائر الرفراف” فقد فاز بجائزة “أكثر ممثل تلفزيوني محبوب” في حفل توزيع جوائز في فرنسا، على أن يتوجّه الى العاصمة الباريسية يوم السبت لحضور الحفل.

كما فاز مسلسل “حب بلا حدود” بجائزة “أفضل مسلسل في السنة” مقدّمة من جامعة ايدن اسطنبول.