قصة حب سرية في حياة ماثيو بيري .. وما علاقة Friends ؟

ميرنا وليد - بيروت - ظهرت إلى العلن قصة إعجاب سرية كانت في حياة النجم الراحل ماثيو بيري الذي أثر رحيل في العديد من الناس عالمياً.



الإعجاب كان للنجمة العالمية ليزا كودرو، وذلك أثناء تصويرهما.Friends

بيري صرح للإعلامية ديان سوير :" لقد جعل هذا الأمر من الصعب جدًا الذهاب إلى العمل لأنني اضطررت إلى التظاهر بأنني لا أشعر بهذا الإعجاب، ومع ذلك، فقد كنت أنني لا يمكنني التصرف بناءً على ذلك لأنه لم تكن هناك "قاعدة ربط" بين أعضاء فريق التمثيل.

مع الإشارة أن العلاقة بين الإثنين لم تتطور إلى قصة حب.