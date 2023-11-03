- 1/3
- 2/3
- 3/3
ميرنا وليد - بيروت - ظهرت إلى العلن قصة إعجاب سرية كانت في حياة النجم الراحل ماثيو بيري الذي أثر رحيل في العديد من الناس عالمياً.
الإعجاب كان للنجمة العالمية ليزا كودرو، وذلك أثناء تصويرهما.Friends
بيري صرح للإعلامية ديان سوير :" لقد جعل هذا الأمر من الصعب جدًا الذهاب إلى العمل لأنني اضطررت إلى التظاهر بأنني لا أشعر بهذا الإعجاب، ومع ذلك، فقد كنت أنني لا يمكنني التصرف بناءً على ذلك لأنه لم تكن هناك "قاعدة ربط" بين أعضاء فريق التمثيل.
مع الإشارة أن العلاقة بين الإثنين لم تتطور إلى قصة حب.
كانت هذه تفاصيل خبر قصة حب سرية في حياة ماثيو بيري .. وما علاقة Friends ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.