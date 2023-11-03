ميرنا وليد - بيروت - بعد نجاح مسلسل "55 مشكلة حب"، وعرض حكاية "عيشها بفرحة" الأخيرة، علق السيناريست عمرو محمود ياسين على هذا الأمر عبر حسابه الخاص.

وكتب عمرو محمود ياسين: "النهاردة كانت آخر حلقة بمسلسل عيشها بفرحة وبكده يبقى انتهت مشاركتي بالأوف سيزون بالمسلسلات الثلاثة. وحقيقي أنا حبيت جدًا هذه الثلاثية (الفريدو- ما تيجي نشوف- عيشها بفرحة)".

يذكر أن حكاية "عيشها بفرحة"، من مسلسل "55 قصة حب"، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم، من بطولة هبة مجدي، هاني عادل، رانيا منصور، حسن أبو الروس، محمود ياسين ونور إيهاب.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد إنتهاء عرض "عيشها بفرحة".. هذا ما قاله عمرو محمود ياسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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