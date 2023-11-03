إبنة كيم كارداشيان تُفضّل والدها..والسبب؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عن تفضيل ابنتها نورث الإقامة عند والدها، قائلة: "ابنتي نورث تفضّل الإقامة لدى والدها لأن ليس لديه طاه خاص او رجال أمن ولا مربية و يعيش في شقة عادية".



على صعيد آخر كانت قد تعرضت كيم كارداشيان لانتقادات واسعة، بعد أن نشرت صوراً لإبنها سانت، ظهر فيها متنكراً بآثار جروح وكدمات في مناطق مُتفرقة من جسمه، وذلك إحتفالاً بعيد الهالوين.

وجاءت هذه الإنتقادات شديدة اللهجة، إذ اعتبر البعض أن هذه الخطوة مقصودة، وليس لها أي تفسير آخر.