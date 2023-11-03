هيفاء حسين مهددة بفقدان النطق.. وهذا ما كشفته!!

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الممثلة البحرينية هيفاء حسين حالة من الجدل بين الجمهور، بعد أن كشفت عن أنها بدأت برحلة علاج نت نرض خطير أصابها ويهددها بفقدان المطق.



وقالت هيفاء حسين بمقطع فيديو: "تابعت العلاج في مركز طبي في أبوظبي بالإمارات، في رحلة تستمر 3 أسابيع، لن أقدر خلالها على الكلام إلا بصوت منخفض جداً.. ما أقدر أبذل مجهود لأعلي صوتي".

أكدت هيفاء حسين أنها شعرت بزكام شديد أثناء تصويرها إحدى مسلسلاتها ، وشعرت بإعتلال صوتها، حتى وصلت بأنها فقدت صوتها لمدة 10 أيام، وإضطرت إلى زيارة طبيب، وأكملت: "متخيلين الصدمة، طلب مني زيارة أخصائي نطق، وبالرغم من علاجي لمدة شهرين بالكورتيزون الصوت أصبح ضعيفا وغير طبيعي".