ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الممثلة البحرينية هيفاء حسين حالة من الجدل بين الجمهور، بعد أن كشفت عن أنها بدأت برحلة علاج نت نرض خطير أصابها ويهددها بفقدان المطق.
وقالت هيفاء حسين بمقطع فيديو: "تابعت العلاج في مركز طبي في أبوظبي بالإمارات، في رحلة تستمر 3 أسابيع، لن أقدر خلالها على الكلام إلا بصوت منخفض جداً.. ما أقدر أبذل مجهود لأعلي صوتي".
أكدت هيفاء حسين أنها شعرت بزكام شديد أثناء تصويرها إحدى مسلسلاتها ، وشعرت بإعتلال صوتها، حتى وصلت بأنها فقدت صوتها لمدة 10 أيام، وإضطرت إلى زيارة طبيب، وأكملت: "متخيلين الصدمة، طلب مني زيارة أخصائي نطق، وبالرغم من علاجي لمدة شهرين بالكورتيزون الصوت أصبح ضعيفا وغير طبيعي".
كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء حسين مهددة بفقدان النطق.. وهذا ما كشفته!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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