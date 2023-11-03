بالصورة- لقاء الخميسي توجه رسالة حب لوالدها الراحل عبد الملك الخميسي

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية لقاء الخميسي صورة قديمة لوالدها الراحل المنتج عبد الملك الخميسي عبر حسابها الخاص، وإستذكرت لقاء والدها بكلمات قالت له فيها: "بابا حبيبي ، اشتاق اليك دائماً وابدا وافتقدك في كل لحظة تمر من عمري، لطالما كنت الرجل الأول والأخير ، لطالما كنت الحُب الأول والأخير لطالما كنت الصديق والحبيب والواعظ والرحيم والمُبدع والصافي والقلب ملؤه المحبة ورفيق الدرب الأبدى .

.رحلت عنّا الي مكانٍ أنقى وأرقى ولم ترحل روحك عنّا وذكراك دائماً في كل خطوةٍ نخطوها يا حبيبي . كل عام وحبك ينبض في القلب .. كل عامٍ وأنت ملاكنا وحُبنا وقوتنا التي نستمدها من عشقك، أبي أنت خالدٌ في ارواحنا وقلوبنا، أحبك كما لم أحب من قبل ومن بعد،كل عامٍ وانت الحب،اينتك المُولعة بحبك، والمؤمنة بروحك الطاهرة، لقاء".