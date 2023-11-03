بعد تصدرها التريند.. أزمات في حياة نادين الراسي

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر اسم النجمة نادين الراسي خلال أيام الماضية مؤشر البحث جوجل، بعد ما تم تسريب فيديو لها ، وهي تعاني من إصابات متفرقة في جسدها، إثر تعرضها للضرب على يد شقيقها سيباستيان الراسي، بسبب خلاف مجهول بينهما، ترددت الشائعات حول أن سببه هو خلاف على ميراث جورج الراسي، وتستعرض بوابة الخليج 365 أبرز الأزمات في حياة النجمة نادين الراسي.

أزمة وفاة شقيقيها جورج الراسي

رحيل شقيقيها النجم الشاب جورج الراسي في أغسطس عام 2022 كانت صدمة كبيرة في حياة النجمة نادين الراسي، إذ ظهرت في كثير من الفيديوهات والصوروهي في حالة من الإنهيارالتام خاصة بعد سقوط والدتها ماصبة بالشلل بعد رحيله شقيقها.

أزمة فشل حياتها الزوجية

من أصعب الأزمات التى عاشتها النجمة نادين الراسي خلال الفترة السابقة،أزمات انفصالها المتكررة التى وصلت ساحات القضاء .

إذ تزوجت النجمة نادين الراسي من حاتم حدشيتي عام 1996 ، وهي لم تكمل عامها السابع عشر من العمر،ولم تطيل الزيجة الإ خمس سنوات فقط ، وتم الانفصال بعد وانجاب ابنها الأول مارك.

كما تزوجت بعد ذلك من الفنان اللبناني جيسكار أبى نادر، عام 2001 واستمرت الزيجة ما يقرب من 15 عام وانجبت طفلين هما مارسيل وكارل، ثم تم الانفصال، ودخلت نادين الراسي عالم القضاء بسبب اختلفها مع النجم جيسكار على حضانه أطفالها، حيث تبادلا رفع القضايا

للفوز بحضانة الولدين، بعد اتهام طليقها لها بأنها غير مؤهلة لتربية الأطفال.

وتبادل الثنائي أيضاً اتهامات بالاعتداء الجسدي واللفظي، إذ انتهى الأمر بحصول الأب على حضانة أطفاله، ولا تزال نادين محرومة من رؤية ولديها، ووجهت رسالة لطليقها مؤخرا عبر برنامج كتاب الشهرة طلبت منه فيها تسهيل الحياة على بعضهما البعض لأنها قصيرة.

أزمة الانتحار

في ليلة وضحاها قررت نادين الراسي أنهاء حياتها في يوم عيد ميلادها بطريقة دراماتيكية حزينة، واتخذت قرارها بالقفز من السيارة وهي تسير بسرعة، وباءت هذه المحاولة بالفشل.

وقالت نادين الراسي إنها كانت تمتلك شجاعة إنهاء حياتها في تلك اللحظة، ولكن الله لم يشأ أن تخسرها بهذه الطريقة فنجاها.

أزمة ابنها الأكبر مارك

منذ عام تقريبا خرجت نادين الراسي للجمهور تتهم فيها ابنها الأكبر مارك، وذلك من خلال تسريب صوتي وهي تصرخ وتتهمه بضربها وسرقتها

وخرج ابنها مارك من صمته في تصريحات وأكد أنه لم يضرب والدته ولكن هو من تعرض للضرب على يديها، موضحاً أنها تعيش أزمة نفسية ونصحها باستكمال علاجها على يد طبيب نفسي، وفيما بعد انتهت القصة بإبداء نادين ندمها على خروج مثل هذه الأمور للصحافة، وقبول اعتذار ابنها.