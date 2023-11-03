فن ومشاهير

موعد حفل الإسباني ميجيل تاراباجا بأوبرا القاهرة والإسكندرية

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ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وبالتعاون مع سفارة اسبانيا بالقاهرة حفلين للعازف ميجيل تاراباجا الاول في الثامنة مساء الاحد 5 نوفمبر على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية "، ومساء الخميس 9 نوفمبر على المسرح الصغير، وذلك تحت عنوان الجيتار في اسبانيا.

يتضمن البرنامج مجموعة من اهم المؤلفات الاسبانية والمكسيكية منها متتابعة فاندانجو لـ دينسيو اغوادو ، متتابعة لـ مانويل بونس ، سوناتينا لـ فيديريكو مورينو توروباك ، رومانسية الصياد - تحية لديبوسي لـ مانويل دي فالا، دقيقة - من قادس الي هافانا لـ انخيل باريوس ، سوناتا الجيتار لـ خواكين تورينا .

 

من هو  ميجيل تاراباجا؟

يذكر ان الاسبانى ميجيل تاراباجا درس في معهد اتاولفو جينتا وحصل علي العديد من المنح الدراسية من مؤسسة مارسيلينو بوتين ومؤسسة الشباب الموسيقي في مدريد ، نال العديد من الجوائز في عزف الجيتار منها جائزة مسابقة ارتورو ساتزانو عام 1988 ، جائزة المهنة الاستثنائية من المعهد العالي للملكي الموسيقي في مدريد عام 1990 وغيرها .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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