أهل مصر.. لاميس الشرنوبى : تحصين أطفال المحافظات الحدودية ضد التغريب الثقافى من أهم أهداف المشروع

ياسر رشاد - القاهرة -

ما أجمل أن تحيا بين أطفال يعيشون الحياة بلهفة ورقة وجمال! هذا ما أكدته وكيل وزارة الثقافة لاميس الشرنوبي المشرف التنفيذي لملتقى أطفال المحافظات الحدودية فى أسبوعه الـ 27، والذي أقيم برعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ونظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان" فى محافظة بورسعيد.

جاء ذلك خلال فعاليات حفل ختام الملتقى وفى حضور الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، والمخرج أحمد السيد عضو اللجنة العليا للمشروع، وأمل عبدالله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، ولفيف من الصحفيين الإعلاميين.



لاميس الشرنوبى

طاقات كامنة

واضافت لميس الشرنوبي، فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الخليج 365" : عشت أسبوعاً كاملاً مع أطفالنا نتجول بين أحضان المتاحف الأثرية لإنارة شموعها، واستنشاق روائح أزهار حدائقها تاريخية، في زيارات جديدة ورائعة، يمرح الاطفال على الشواطئ ويلعبون ثم يرجعون إلى ورشهم الفنية والثقافية والإبداعية والحرفية.

اكتشفنا فيهم طاقات كامنة مع دمجهم مع نظرائهم، فما أجمل أن تحيا بين اطفال يعيشون الحياة بلهفة ورقة وجمال.



عزة وكرامة

وأشارت إلى أن الأطفال كان يرفعون علم مصر بعزة وكرامة وشموخ، وهذا نابع من داخلهم الذى رسخنا فيه قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه، فضلاً بناء الشخصية المصرية الفعالة فى المجتمع.



وأوضحت أن المشروع يستهدف 200 طفل من أطفال المحافظات الحدودية وهى شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر (الشلاتين وحلايب وأبو رماد)، مطروح، القاهرة (الأسمرات)، ونسعى لزيادة الفعالية والدمج، كما نسعي دائمًا نحو تطوير مواهبهم وتحقيق أحلامهم.

وأضافت ان المشروع يعمل على توفير العدالة الثقافية للجميع ، وترسيخ الهوية والانتماء للوطن وخلق جيل مثقف واعى، وتحصين الطفل ضد الاغتراب الثقافى، والغزو الفكرى والأفكار المتطرفة، فهؤلاء الاطفال هم حياتنا المقبلة.

وأشارت إلى أن اختار المحافظة المستضيفة يأتى لعدة عوامل أهمها تاريخها النضالى وحضارتها، توافر مقومات الاستضافة، من فنادق ومزارات سياحية وتاريخية.

وقالت : بعد أسبوع حفل بالكثير من الأنشطة والفعاليات والزيارات الميدانية لأهم معالم لمدينة الباسلة، اتمنى فى الاسابيع المقبلة زيادة عدد الأطفال المشاركين عن العدد الحالى حتى يستفيد اكبر عدد من الاطفال ، فيتعلمون ويتدربون ويتعرفون على مصر العظيمة مصر الحضارة، ثم ينقلون ما تعلموه الى محافظاتهم، كما اتمنى التوسع وزيادة عدد المحافظات غير الحدودية كمحافظات شرق الدلتا.

وتابعت: نبحث دائمًا عن الأفكار الجديدة من أجل التجديد والتطوير، فكل مرة نضيف ورشًا جديدة لكل أسبوع جديد، فبالاضافة لورش الأركت، والحقائب الجلدية، والمشغولات اليدوية، والحقائب المصنوعة من الشبك، والخيامية، وإعادة التدوير، هناك الرسم بالموسيقى للفنان واىٔل عوض، وكتابة السيناريو للكاتب وليد كمال.

وفى نهاية حديثها قالت المشرف التنفيذي لملتقى أطفال المحافظات الحدودية: أشكر د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني، على الدعم الكامل للمشروع، و الشكر الى كل العاملين فى المشروع على الابداع والروعة والجمال.





أهل مصر

"أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية، يضم في لجنته العليا رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني، المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، والمخرج أحمد السيد، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة شمال سيناء، والهدف العام للمشروع، تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه، الأمر الذي يسهم بشكل فعّال في بناء الشخصية المصرية، كما يعمل المشروع على التعريف بالثقافة المحلية والتراث بالمحافظات الحدودية بشكل يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية لهذه المحافظات والتأكيد عليها.