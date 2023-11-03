شكرا لقرائتكم خبر عن watch it تطرح بوستر تشويقيا لحكاية "روحى فيك" بطولة عائشة بن أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة watch it الإلكترونية البوستر التشويقي لحكاية "روحى فيك"، وهي الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل "55 مشكلة حب"، قبل عرض أولى حلقاتها يوم الأحد المقبل على المنصة وقناة on.

وتصدرت الفنانة عائشة بن أحمد البوستر مرتدية ملابس باللون الأبيض، وعلى جانبيها الفنانين نور محمود ومحمد كيلاني، وسيطر اللون الأسود على صورة البوستر.



بوستر حكاية روحي فيك

حكاية "روحي فيك" من بطولة عائشة، محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.

روحي فيك هى رابع حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد عرض حكاية "الفريدو" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى، وحكاية "ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، وحكاية "عيشها بفرحة"، بطولة هبة مجدي وهاني عادل، والعمل من إنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين.