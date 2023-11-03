كم سيدفع آل باتشينو شهريًا نفقة لطفله الرضيع؟… اليكم الرقم النهائي

أصبح آل باتشينو أبًا للمرة الرابعة بعمر ٨٣ عامًا، لكن الأمر لن يكون سهلاً عليه على الصعيد المادي إذ سيدفع نجم هوليوود ٣٠ ألف دولار شهريًا لدعم الطفل، وهو مبلغ يمكن أن يزداد بناءً على أرباحه السنوية.

ووفقًا للمستندات القانونية، التي حصل عليها موقع TMZ، توصل آل باتشينو وصديقته الأخيرة نور الفلاح إلى اتفاق الحضانة الخاص بهما.

سوف يتقاسم آل باتشينو ونور الحضانة القانونية لرومان، ستحصل الأم على الحضانة الجسدية الكاملة للرضيع وسيحصل الأب على الزيارة.

سيعمل كل من الوالدين سويًا عندما يتعلق الأمر بتحديد العطلات، وسيكون لكل منهما رأي متساوٍ في قرارات التعليم وفي حضور الأنشطة اللامنهجية.

أما بالنسبة لدعم الطفل فسوف يدفع آل باتشينو ١١٠ آلاف دولار مقدمًا وهو الآن مسؤول عن دفع ٣٠ الف دولار شهريًا لدعم الطفل الأساسي. وسيتعين عليه أيضًا وضع ١٥ ألف دولار سنويًا في صندوق التعليم ويمكنه دفع ما يصل إلى ٩٠ ألف دولار إضافية في نهاية العام اعتمادًا على أرباحه.

كما كان يدفع أيضًا ١٣ الف دولارًا شهريًا لممرضة ليلية، وهو يتحمل أي نفقات طبية خارج التأمين.

وكانت نور الفلاح قد انفصلت عن شريكها النجم الهوليوودي آل باتشينو، مطلع ايلول/سبتمبر الفائت حيث تقدّمت بطلب للحصول على حضانة ابنهما البالغ من العمر ثلاثة أشهر.

وقدمت الفلاح، ٢٩ عامًا، مستندات قانونية الى محكمة في لوس أنجلوس تطلب فيها الحضانة الجسدية الكاملة للرضيع، مضيفة أنها تريد أن يحصل الممثل البالغ من العمر ٨٣ عامًا على “زيارة عادلة”،

وارتبط آل باتشينو والفلاح عاطفيًا منذ نيسان/أبريل ٢٠٢٢، واستقبلا ابنهما في السادس من حزيران/يونيو في مستشفى سيدار سيناي في لوس أنجلوس.

نذكر أن آل باتشينو كان قد طلب من شريكته نور الفلاح إجراء اختبار الأبوة فقط لإثبات أن الطفل ابنه وذلك بعدما تفاجأ بأنه سيصبح أبًا مرة أخرى في الـ ٨٣ عامًا وقد أفاد موقع “ماركا” حينها أن آل باتشينو لم يصدّق في البداية أنّه والد الطفل، فاضطرت فلاح إلى إجراء اختبار DNA الذي أثبت بالفعل أن نجم “The Scarface” هو الأب.

وعاش آل باتشينو تجربة الأبوّة لثلاثة أبناء من علاقتَين سابقتَين، أصغرهم توأم، أوليفيا وأنطوني جيمس في الثانية والعشرين من العمر، وأكبرهم صبيّة تُدعى جولي في الثالثة والثلاثين.