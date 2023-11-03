ميرنا وليد - بيروت - علق الممثل السوري خالد شباط الشهير بشخصية "باسل" في مسلسل "كريستال"، على نهاية العمل.

وشارك الجمهور صورتين له من المسلسل، وعلق: "الصورة الأولى: محبتكن المبهرة طوال فترة عرض كريستال.. الصورة التانية: الصورتين فرق بينهن تسعة أشهر من التجربة، التي تعلّمت منها وكبرت".

ويشارك في بطولة النسخة العربية من مسلسل "حرب الورود" التركي، تحت اسم "كريستال" الممثلون محمود نصر "جواد"، ستيفاني عطالله "فاي"، لين غرة "ورد"، رولا حمادة "رحاب"، أنجو ريحان "ندى"، خالد شباط "باسل"، بلال مارتيني "تامر"، فادي حواشي "أوس"، ليا مباردي "هبة"، إياد أبو الشامات "مالك فياض"، صباح بركات "لمياء"، عبد الرحمن قويدر "طلال"، ناظم عيسى "سمير"، جوان زيبق "رفيف"، هيما إسماعيل "بيان".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد وصوله إلى النهاية.. نجم "كريستال" يتحدث عن المسلسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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